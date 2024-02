11 estratégias comprovadas para pessoas sem nada ficarem ricas

O sonho de ficar rico é praticamente um senso comum entre os brasileiros, contudo, a definição de riqueza para muitas pessoas podem variar. Enquanto para uns ser rico é não ter que se preocupar se conseguirá pagar as contas e dar uma vida digna para a família, para outros ficar rico é viver em uma casa luxuosa com carros importados na garagem.

Não importa qual seja sua definição sobre riqueza, isso porque, quando se atinge determinado montante na conta, você pode estar livre para fazer o que bem quiser e ter uma vida estável que lhe proporcionará muitos momentos felizes, mesmo que o dinheiro não seja o responsável direto pela felicidade, mas sim uma ferramenta para se chegar lá.

Mas aí entra a questão, como uma pessoa sem nada, humilde, pode construir riqueza do zero absoluto? Claro que não existe uma receita de bolo que se você seguir tal orientação atingirá o sucesso financeiro imediato.

Contudo, existem muitas estratégias adotadas, principalmente pelos milionários que se fizeram sozinhos, que podemos observar e que podemos aplicar em nossas vidas, que, claramente, será um diferencial e te deixará cada vez mais próximo da riqueza.

Pensando nisso, nós decidimos apresentar 11 estratégias comprovadas, que a maioria dos milionários que vieram do nada utilizaram em suas vidas e que quando aplicadas, podem te transformar a longo prazo de uma pessoa sem nada, para uma pessoa verdadeiramente realizada financeiramente.

Mas lembre-se, essa jornada leva tempo, ficar rico da noite para o dia só se ganhar na Mega Sena ou receber uma herança, caso contrário, será preciso muita luta, dedicação, força de vontade, e ainda que pense em desistir, continuar seguindo em frente independente das dificuldades.

Ficar rico depende primeiramente da sua mentalidade

Talvez você já tenha se questionado como é possível enriquecer sem possuir dinheiro suficiente para começar algo. A verdade, porém, reside na percepção de que a riqueza verdadeira está mais atrelada à sua mentalidade do que ao saldo bancário.

Um conselho valioso: é perfeitamente possível acumular riqueza material e, ao mesmo tempo, carecer de riquezas em outros aspectos vitais da vida, como relações de amizade, amor e laços familiares. Portanto, é muito importante escolher suas prioridades com discernimento. Minha orientação é buscar um enriquecimento não apenas financeiro, mas também mental e emocional.

Por exemplo, cultivar a gratidão e valorizar aquilo e aqueles que estão presentes em sua vida é fundamental. Lembre-se de que o dinheiro serve como uma ferramenta para alcançar seus objetivos, como desfrutar de mais momentos ao lado da sua família.

Apesar de o dinheiro desempenhar um papel importante em nossas vidas, ele não deveria monopolizar nosso foco ou energia.

Estratégias comprovadas para ficar rico

Está pronto para desvendar as 11 estratégias que podem enriquecer sua vida, tanto mental quanto financeiramente? Então, vamos mergulhar nessa jornada!

1. Adote uma mentalidade de crescimento

Neste mundo, existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Quem possui uma mentalidade de crescimento acredita na capacidade de desenvolver habilidades e talentos através de dedicação, orientação eficaz e feedback positivo.

Essa mentalidade não só impulsiona a acumulação de riqueza, como também facilita o aprendizado contínuo e o fortalecimento de relações. Em contrapartida, a mentalidade fixa limita-se pela crença de que a inteligência e as capacidades são imutáveis, tornando o indivíduo resistente a críticas construtivas e inseguro diante de falhas.

Lembre-se: a forma como você enxerga o mundo define sua realidade. Mudar sua mentalidade é o primeiro passo para transformar sua vida.

2. Construa múltiplos fluxos de renda

A verdadeira chave para a riqueza não reside na dedicação exclusiva a um único emprego ou fonte de renda. Milionários prosperam pela diversificação de seus rendimentos, seguindo o princípio de não “colocar todos os ovos na mesma cesta”. A média dos milionários possui cerca de sete diferentes fontes de renda.

Portanto, esteja aberto a explorar variadas estratégias para multiplicar seus ganhos. Lembrando que não precisam ser outras fontes de renda que deem muito dinheiro, mas que sejam outras fontes de renda em que entre mais ou menos dinheiro, o importante é entrar dinheiro de outros negócios.

3. Economize e invista

Milionários não surgem por mero acaso, herança ou sorte em loteria. A consistência em investimentos ao longo dos anos é fundamental. A magia dos juros compostos, que permite que seu dinheiro cresça exponencialmente ao longo do tempo, desempenha um papel fundamental na construção da riqueza. Quanto antes você começar a poupar e investir, mais cedo poderá colher os frutos de sua disciplina financeira.

4. Crie um fundo de emergência

Os milionários sabem que a gestão de risco é essencial. Um fundo de emergência é sua rede de segurança contra imprevistos, evitando a necessidade de recorrer a dívidas onerosas. Manter um fundo que cubra de três a seis meses de despesas vivas pode ser o divisor de águas entre a estabilidade financeira e a vulnerabilidade.

5. Estabeleça um plano de ação

A riqueza duradoura é fruto de um planejamento cuidadoso e da execução de um plano de ação bem delineado. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo, e faça um acompanhamento regular para garantir que está no caminho certo para atingi-las. A revisão constante de seus objetivos mantém você alinhado com suas aspirações financeiras.

6. Pare de procrastinar

A procrastinação é um dos maiores obstáculo na vida das pessoas e no caminho para a realização dos seus sonhos. Superar a tendência de adiar tarefas é um questão de necessidade para o seu progresso. A chave para vencer a procrastinação é a ação. Estabeleça metas claras, visualize seus benefícios futuros e dê o primeiro passo, por menor que seja. Lembre-se, a jornada de mil milhas começa com um único passo.

7. Crie um centro financeiro

A diferença entre milionários e a maioria das pessoas reside nas práticas diárias de disciplina e gestão de recursos. Milionários atribuem um propósito específico para cada dólar que ganham, evitando gastos impulsivos e desnecessários.

Eles direcionam seus recursos para investimentos estratégicos, como planos educacionais, contas de negócios, aposentadorias e fundos de emergência, entre outros. A chave para se aproximar da riqueza é manter um controle rigoroso sobre suas finanças, algo que milionários fazem através da automação de seus processos financeiros.

8. Pague-se primeiro

“Pagar a si mesmo primeiro” é uma filosofia que você deve levar para sua vida. Isso significa destinar uma parte do seu rendimento para poupança e investimento antes de cobrir quaisquer outras despesas. Estabelecendo uma quantia específica para economizar e investir regularmente em locais pré-determinados, você constrói sua riqueza de maneira automática e eficiente.

9. Evite dívidas

As dívidas são claramente um grande obstáculo no caminho para a riqueza. Diferencie entre “dívida inteligente”, que pode incluir hipotecas ou empréstimos para negócios com baixas taxas de juros, e “dívida ruim”, como dívidas de cartão de crédito ou empréstimos com altas taxas. A chave para sair das dívidas e construir riqueza não está em conhecimento avançado, mas em mudar seus hábitos de consumo, aumentar seus ganhos e investir mais.

10. Utilize o sistema a seu favor

Muitos milionários alcançaram sua riqueza através do empreendedorismo. Ser dono de um negócio oferece a liberdade de trabalhar em seus próprios sonhos e colher diretamente os frutos do seu trabalho. Investir em sua própria empresa pode ser uma das formas mais eficazes de gerar riqueza, permitindo que você canalize sua energia e esforço para realizar seus próprios objetivos.

11. Escolha seus amigos com cuidado

Você é influenciado pelas pessoas com quem passa mais tempo. Seus amigos mais próximos podem impactar seus pensamentos, metas e comportamentos. Rodear-se de indivíduos que são mais inteligentes, mais motivados e mais bem-sucedidos do que você pode servir como uma fonte de inspiração e motivação. Não tenha medo de ser a pessoa menos experiente em um grupo; veja isso como uma oportunidade para aprender e crescer.