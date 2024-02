Ao ContilNet, Wanderley Andrade diz que conhece Bocalom há anos e faz elogios ao prefeito

A atração nacional do Carnaval 2024 de Rio Branco, o cantor Wanderley Andrade concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quinta-feira (8).

Na conversa com o jornalista Douglas Richer, o cantor, que já se apresentou em vários municípios do Acre, falou sobre a carreira, relação com o estado e até relacionamento.

Com show marcado em Rio Branco no sábado de Carnaval, Wanderley disse que já conhece o prefeito da capital, Tião Bocalom há anos e aproveitou para fazer elogios ao chefe do Poder Executivo do município. “O Tião Bocalom é uma pessoa do bem demais, eu conheço ele há muito tempo”, disse.

Assista a entrevista na íntegra: