Após viagem à Brasília, Bocalom não consegue retornar a Rio Branco devido a mau tempo

O prefeito Tião Bocalom, que viajou na última segunda-feira (26) até Brasília para uma audiência pública com o ministro de Desenvolvimento Regional, Waldez Góez, para tratar sobre a situação de Rio Branco em meio à enchente do Rio Acre, estava com volta marcada para o mesmo dia, no entanto, não conseguiu retornar à capital devido ao mau tempo.

Bocalom informou sobre o adiamento na sua volta por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Ele conta que um forte nevoeiro que tomava conta de Rio Branco impediu o pouso do avião, retornando para Brasília.

O voo foi reprogramado para às 18 horas desta terça-feira (27), e pela manhã do dia seguinte o prefeito já deve retomar sua rotina de trabalhos normalmente na capital acreana.

Além do prefeito, participaram da audiência com o ministro, os senadores e deputados federais acreanos, liderados pelo senador Alan Rick. O tema do encontro foi a cheia dos rios acreanos, que afeta pelo menos 17 cidades no estado.

Ainda na manhã da segunda-feira, antes de viajar, Bocalom assinou o decreto de situação de emergência na capital, que já tem 37 bairros atingidos pelas águas.