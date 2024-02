BBB24: Wanessa Camargo beija Davi Brito após pedido do brother

Na tarde desta quarta-feira (14/2), Wanessa Camargo deu um beijo no rosto de Davi Brito. O brother estava rodeado de algumas sister e fez o pedido inusitado, que logo foi atendido pela namorada de Dado Dolabella.

“Eu queria um beijo. Alguém pode me dar? Na bochecha”, sugeriu o motorista de aplicativo, se virando para a cantora, que estava perto dele. “Quer mostrar que você está barbeado, né?”, brincou.

A artista, que vive implicando com o baiano e falando mal dele com outros colegas de confinamento, desabafou com Yasmin Brunet: “Eu tinha minhas implicâncias e meus olhares sobre as questões do Davi. Eu pirei na do Davi”.

E completou, se explicando para a amiga. “É que eu fiquei com muito gatilho, fiquei tremendo aqui, foi porque o jeito que ele falou, não sei se foi ele, mas a galera falou ali do que fizeram com você, foi quando eu pirei e falei ‘esse menino é do mal’”, concluiu.