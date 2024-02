Bloco do Urubo Cheiroso, Carnaval Infantil e muita festa na 3ª noite de folia; veja programação

A cidade de Rio Branco está em pleno fervor carnavalesco, e a terceira noite de folia promete ser repleta de alegria e diversão para todas as idades. Com uma programação diversificada, o Carnaval da Família de 2024, promovido pelo Governo do Acre, e o Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura da capital, oferecem opções para todos os gostos.

No evento organizado pela prefeitura, a tarde é dedicada aos pequenos foliões e à terceira idade, com o Carnaval Infantil e dos Idosos, que conta com a animação da Orquestra Som das Clarins às 16h. Às 18h, é a vez de Richard Bader entrar em cena, seguido por Rafa da Bahia às 19h e Os Mugs às 20h30. A partir das 22h30, o DJ Yuri Vargas assume o comando das pistas, seguido pela Banda Pegada Prime às 22h45 e Levada do Gueto à 1h. O encerramento está previsto para as 3h.

Enquanto isso, no espaço preparado pelo Governo do Acre na Gameleira de Rio Branco, o Carnaval da Família ganha vida com a apresentação do Bloco SBP às 17h e do Bloco 6 é D+ às 18h. A música continua com o grupo Samba Brothers às 19h, intercalada pelos beats do DJ Marcelo Cordeiro. Álamo Kário e Banda assumem o palco às 21h, e para fechar a noite com chave de ouro, a Banda Os Primos entra em cena às 23h.

A Gameleira, ponto histórico da capital acreana, foi especialmente preparada para receber os foliões, com uma infraestrutura que inclui a presença de diversas secretarias de Estado. Além disso, para garantir a segurança de todos, mais de 100 seguranças privados, além das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão presentes no local.

A cobertura do Carnaval acontece pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, transmitindo ao vivo as celebrações nos dois carnavais públicos. Os apresentadores Everton Damasceno, Douglas Richer, Ludmilla Cavalcante e convidados vão levar toda a animação aos espectadores. A transmissão será pela página do ContilNet no Youtube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.