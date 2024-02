Calendário Concurso da Caixa 2024: inscrições, provas, resultados e convocações dos aprovados

A Caixa Econômica Federal divulgou dois editais para concurso público com 4.050 vagas no país. Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915. Há oportunidades para ensino médio e superior. As inscrições serão abertas às 10h do dia 29 de fevereiro até 16h de 25 de março.