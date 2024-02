Camarote que teve buffet interditado por preparar comida em banheiro segue funcionando

Na madrugada desta segunda-feira, autoridades do Rio interditaram um buffet que preparava e armazenava comidas para um camarote em uma cozinha ilegal, improvisada em um banheiro da Sapucaí. O camarote, no entanto, segue funcionando. Em nota enviada à imprensa, a administração do espaço atribuiu os erros ao buffet e destacou que teve um problema de “vigilância sanitária”, não no camarote. Agora com um novo fornecedor e entregas realizadas por delivery, o Lounge Sapucaí se prepara para outro dia com desfiles na avenida.

Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), os alimentos servidos eram preparados junto a objetos como meias e mochilas. O local também não tinha refrigerador para o armazenamento dos alimentos, “o que comprova a falta de cuidado com a alimentação servida”, destaca o MP. A dona do buffet e uma pessoa responsável pelo espaço foram presas em flagrante por crime contra as relações de consumo. Elas foram identificadas como Sefora de Oliveira Leite de Jesus e Ayla Almeida Amansio, respectivamente, pela TV Globo.