Casa cheia e gente bonita marca o sábado do Paris Garden; veja quem circulou

No último sábado, o Paris Garden Bistrô e SushiBar recebeu uma animada multidão em sua casa cheia localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1816. As lentes do fotógrafo Jardy Lopes capturaram os momentos especiais e as pessoas que marcaram presença.

Entre os ilustres convidados, destacaram-se personalidades influentes da cidade. A promoter Meure Manaus, conhecida por suas festas concorridas, estava entre os presentes, irradiando energia e entusiasmo. A jornalista Kelly Kley, com sua elegância característica, também marcou presença, acrescentando um toque de sofisticação ao evento.

Além disso, a presença do deputado estadual Chico Viga trouxe um ar político à noite, enquanto a médica Saldanha, reconhecida por sua dedicação à saúde da comunidade, abrilhantou o evento com sua presença cativante.

Enquanto as conversas fluíam e as risadas ecoavam pelo espaço, todos desfrutavam da deliciosa culinária oferecida pelo Paris Garden, que combina o melhor da gastronomia francesa com a autenticidade da culinária japonesa.