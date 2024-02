Com faca, idoso de 80 anos é preso acusado de assaltar mulher e roubar bicicleta

Em uma ocorrência policial que chamou atenção dos moradores de Sena Madureira, um idoso de 80 anos está sendo acusado de roubar uma bicicleta no último sábado (10). O nome do suspeito não foi divulgado em conformidade com a lei de abuso de autoridade.

Segundo relatos da vítima, que estava no centro de Sena Madureira, o idoso abordou-a com uma arma tipo faca, exigindo a entrega da bicicleta sob ameaça. Após o crime, ele se evadiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região central, conseguindo localizar o idoso com a bicicleta roubada. O suspeito recebeu voz de prisão e encaminhamento à delegacia local, onde enfrentará acusações pelo crime de roubo.

O fato mais surpreendente desta ocorrência é a idade avançada do suspeito, destacando-se pela singularidade de um indivíduo octogenário envolvido em um ato criminoso. As autoridades investigam as circunstâncias que levaram a esse inusitado episódio em Madureira.