Como vai ser a agenda de Lula no Egito

O presidente Lula fará uma visita oficial ao Egito no próximo dia 15 de fevereiro. A agenda do petista se concentrará no Cairo, capital daquele país.

O primeiro compromisso de Lula na cidade deve ser uma reunião bilateral, ainda pela manhã, com o presidente egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.

Na sequência, Lula e o chefe de estado do Egito devem almoçar juntos no palácio presidencial, acompanhados de ministros dos dois países.

Depois do almoço, Lula deve fazer uma visita à Liga Árabe, organização criada em 1945 com objetivo de reforçar os laços e resolver disputas entre países árabes.

Do Egito, o presidente brasileiro seguirá para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde participará da cúpula da da União Africana entre os dias 16 e 18 de fevereiro.