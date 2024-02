Concurso da Polícia Militar libera resultado dos exames toxicológicos; veja lista

Os candidatos considerados aptos no exame toxicológico do Concurso da Polícia Militar já podem conferir o resultado nesta sexta-feira (09). Por meio do Diário Oficial do Estado, a SEAD (Secretaria Estadual de Administração) e a Polícia Militar liberaram os nomes aprovados.

O exame toxicológico tem como objetivo analisar através de amostras do corpo de uma determinada pessoa, o uso de substâncias psicoativas. Para o cargo em questão, esta etapa é uma fundamental avaliação da conduta do candidato.

No documento, é possível conferir o cargo, número de inscrição e o nome do candidato em ordem alfabética. Os seguintes cargos estão na lista:

2º TENENTE ESTAGIÁRIO DE SAÚDE – CIRURGIÃO DENTISTA

2º TENENTE ESTAGIÁRIO DE SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL

2º TENENTE ESTAGIÁRIO DE SAÚDE – MÉDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA

2º TENENTE ESTAGIÁRIO DE SAÚDE – MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

2º TENENTE ESTAGIÁRIO DE SAÚDE – MÉDICO PEDIATRA

e ALUNO OFICIAL COMBATENTE

Veja o resultado: