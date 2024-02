Concurso oferece viagem gratuita para três amigos pela Europa

Três amigos e um desafio incomum durante uma viagem pela Europa – sem custo algum! Topa ou não topa? Deixa eu explicar melhor… A Red Bull está em busca de brasileiros para sua competição internacional de sete dias pelo continente europeu. O pulo do gato é que durante a aventura, você e seus amigos terão apenas uma moeda de troca: latas de Red Bull!

Isso significa que, durante todo o trajeto, os ousados viajantes não podem usar dinheiro e nem cartão de crédito! Os participantes terão apenas Red Bull para trocar por caronas, comida, bebida e abrigo.

Chamada de “Red Bull Can You Make It?” (Red Bull Você Consegue?), a competição é singular e reúne jovens do mundo inteiro! Então se acha que consegue, se inscreva aqui.

Você pode se inscrever até 31 de março, então dá para avaliar o desafio com calma, escolher os amigos ideais para a competição e, quem sabe, disputar o título com mais de 280 times, de 64 países!