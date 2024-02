Concursos abertos: vagas em todo o país, até R$32 mil

Acompanhe os concursos abertos de todo o país. As vagas são para diversas áreas e as remunerações podem superar os R$32 mil.

Folha Dirigida por Qconcursos separou os principais concursos públicos com as inscrições abertas. São milhares de vagas abertas para todos os níveis de escolaridade.

Concurso abertos: CNU

Concurso Ministério da Saúde

Foi publicado o edital do concurso Ministério da Saúde. A seleção oferece 220 vagas para diversas carreiras de nível superior.

Instituto: Ministério da Saúde

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: tecnologista (diversas áreas)

Escolaridade: nível superior

Vagas: 220 (oferecidas no Concurso Público Nacional Unificado)

Remuneração: de até R$10.823,89

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concurso AGU

A Advocacia Geral da União oferece 400 oportunidades, para cargos de nível superior, na área de Apoio. Todas as 400 vagas disponíveis para ingresso na AGU são para cargos de nível superior e foram disponibilizadas por meio do Concurso Público Nacional Unificado. As remunerações iniciais chegam a R$7 mil.

Instituto: Advocacia Geral da União

Situação atual: edital publicado

Banca: Cesgranrio

Cargos: analista em diversas especialidades

Escolaridade: nível superior

Vagas: 400 vagas

Remuneração: até R$8.394,77

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio de 2024

+ Prepare-se para o concurso AGU com materiais exclusivos

Concurso Mapa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oferece 520 oportunidades, para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Instituto: Ministério da Agricultura

Situação atual: edital publicado

Banca: Cesgranrio

Cargos: agente, auditor e técnico

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: 520 vagas

Remuneração: até R$16.555,33

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio de 2024

+ Prepare-se para o concurso Mapa com materiais exclusivos

Concurso IBGE

A seleção conta com 895 vagas imediatas e faz parte do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de “Enem dos Concursos”.

Instituto: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 895 (oferecidas no Concurso Público Nacional Unificado)

Remuneração: até R$10,8 mil

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concurso AFT

As 900 vagas imediatas do Ministério do Trabalho e Emprego constam no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de “Enem dos Concursos”.

Instituto: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: Auditor Fiscal do Trabalho (AFT)

Escolaridade: nível superior

Vagas: 900 (oferecidas no Concurso Público Nacional Unificado)

Remuneração: R$22.921,71

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concurso Incra

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária conta com 742 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades para o Incra foram agrupadas em 6 dos 8 blocos temáticos, conforme as afinidades e áreas de atuação.

Instituto: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: analistas e engenheiro agrônomo

Escolaridade: nível superior

Vagas: 742 (dentro do Concurso Público Nacional Unificado)

Remuneração: até R$7.462,55

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: 5 de maio de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concurso Funai

Das 502 vagas disponíveis para ingresso na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, 152 são para cargos de nível médio e 350 para os de nível superior. As remunerações iniciais chegam a R$8 mil.

Instituto: Fundação Nacional dos Povos Indígenas

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 502 (oferecidas no Concurso Público Nacional Unificado)

Remuneração: até R$8 mil

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concursos abertos: Federais

Concurso MPO

O Ministério do Planejamento e Orçamento oferece 100 vagas imediatas mais formação para cadastro de reserva, na carreira de analista de planejamento e orçamento.

Instituto: Ministério do Planejamento e Orçamento

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: analista de planejamento e orçamento

Escolaridade: nível superior

Vagas: 100

Remuneração: R$21.582,79

Inscrições: do dia 31 de janeiro ao dia 21 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso MPO

Concurso Bacen

Foi publicado o edital do concurso Bacen. Ao todo, o Banco Central seleciona para o provimento de 300 vagas, na carreira de analista. O salário inicial do aprovado será de R$20 mil!

Instituto: Banco Central

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: analista do banco central

Escolaridade: superior

Vagas: 300 (100 imediatas e 200 cadastro reserva)

Remuneração: R$20.924,80

Inscrição: de 21 de janeiro e 20 de fevereiro

Data da prova: 19 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso Apex Brasil

Foi publicado o edital do concurso Apex Brasil. Ao todo, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil oferece 15 vagas imediatas mais cadastro reserva para a carreira de analista, de nível superior.

Instituto: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: Analista

Escolaridade: nível superior

Vagas: 15 imediatas e cadastro reserva

Remuneração: R$9.485,62

Inscrições: 16 de janeiro a 1º de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: 10 de março de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concurso ANA

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico oferece 40 vagas efetivas e imediatas, na carreira de especialista, de nível superior. Os ganhos são de R$17 mil mensais.

Órgão: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: especialista em regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico

Escolaridade: nível superior

Vagas: 40

Remuneração: R$17.071,35

Inscrições: 29 de janeiro a 21 de fevereiro

Taxa: R$110

Data da prova objetiva: 28 de abril

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso CVM

A Comissão de Valores Mobiliários oferece 60 vagas efetivas e imediatas em cargos de inspetor e analista, ambos de nível superior, e com ganhos iniciais de R$21 mil mensais.

Instituto: Comissão de Valores Mobiliários

Situação atual: banca definida

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: analista e inspetor

Escolaridade: nível superior

Vagas: 60

Remuneração: R$21.282,80

Inscrições: 30 de janeiro a 6 de março

Data da prova objetiva: 26 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso CVM

Concurso Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz está ofertando 300 vagas e ganhos de até R$12 mil.

Instituto: Fundação Oswaldo Cruz

Situação atual: edital publicado

Banca: organização própria

Cargos: tecnologista, analista e pesquisador

Escolaridade: nível superior

Vagas: 300

Remuneração: R$5.735,29 + benefícios

Inscrições: de 22 de janeiro a 5 de março de 2024

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso Fiocruz

Concursos abertos: Policiais e Segurança Pública

Concurso GM Três Rios

Foi publicado o edital do concurso da Guarda de Três Rios RJ. A seleção vai preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva para o cargo de guarda municipal.

Órgão: Prefeitura de Três Rios RJ

Situação atual: edital publicado

Banca: IAN Concursos

Cargos: guarda municipal

Escolaridade: nível médio

Vagas: cinco

Remuneração: R$1.383,02

Inscrições: 07/02 a 11/03

Data da prova objetiva: 14/04

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso Polícia Científica PR

O edital do concurso público para a Polícia Científica do Paraná, com 30 vagas para o cargo de perito. O salário inicial do aprovado será de até R$21 mil.

Instituto: Polícia Científica do Paraná

Situação atual: edital publicado

Banca: IBFC

Cargos: peritos

Escolaridade: nível superior

Vagas: 30

Remuneração: entre R$14.761,55 e R$21.087,93

Inscrição: de 5 de fevereiro a 5 de março de 2024

Data da prova: 21 de abril de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso PM MG

Foi publicado o novo concurso PM MG para oficiais. A oferta é de 180 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) para o ano de 2024.

Órgão: Polícia Militar de Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca: organização própria

Cargos: oficial

Escolaridade: superior em Direito

Vagas: 180

Remuneração: R$7.175,30

Inscrições: 05/03 a 04/04

Data da prova objetiva: 05/05

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concursos abertos: Militares

Concurso Epcar 2025

Foi publicado o edital do concurso Epcar 2025. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar oferece 130 vagas para a formação de cadetes da Aeronáutica. As oportunidades são para ambos os sexos, sendo 26 reservadas para candidatos negros e 104 para a ampla concorrência.

Órgão: Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar)

Situação atual: edital publicado

Banca: Força Aérea Brasileira/Aeronáutica

Cargos: admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar

Escolaridade: nível fundamental

Vagas: 130

Remuneração: R$1.044 (durante o curso)

Inscrição: 5 a 25 de março

Taxa: R$80

Prova: 23 de junho

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso Colégio Naval 2025

A Marinha do Brasil divulgou o novo edital do seu concurso Colégio Naval 2025. A seleção é destinada ao provimento de 155 oportunidades. Ao longo do curso, o aluno receberá R$1.398,30.

Instituto: Marinha do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca: comissão própria

Cargos: aluno do Colégio Naval

Escolaridade: ter concluído ou estar concluindo o 9º ano do nível fundamental

Vagas: 155

Remuneração: R$1.398,30

Inscrições: de 15 de fevereiro a 14 de março de 2024

Data da prova objetiva: 8 e 9 de junho de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para esse concurso

Concurso CBMERJ

O edital do novo concurso CBMERJ foi publicado nesta sexta-feira, 19 de janeiro. A oferta é de 50 vagas para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO), com remuneração inicial de R$4,2 mil. Um dos requisitos é ter o nível médio completo.

Instituto: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: cadete BM do 1º ano de Curso de Formação de Oficiais

Escolaridade: nível médio

Vagas: 50

Remuneração: R$4.227,16

Inscrições: 26 de janeiro a 4 de março

Data da prova objetiva: 21 de abril

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

Concurso Marinha Fuzileiro Naval

O edital do concurso Fuzileiros Navais foi publicado. A Marinha do Brasil oferta 1.680 vagas de nível médio, para o ingresso no curso de formação de 2025.

Instituto: Comando de Fuzileiros Navais – Marinha do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca: organização própria

Cargos: soldado fuzileiro naval

Escolaridade: nível médio

Vagas: 1.680

Remuneração: de R$2.294,50 (após o curso de formação)

Inscrições: de 5 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: ainda não divulgado

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso Marinha Fuzileiro Naval

Concurso EAGS

O edital do Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS) do ano de 2025.

Instituto: Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS)

Situação atual: edital publicado

Banca: Força Aérea Brasileira (FAB)

Cargos: sargento

Escolaridade: nível médio/técnico

Vagas: 100

Remuneração: R$1.066 (durante o curso)

Inscrições: 10/01 a 02/02

Data da prova objetiva: 14/04

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso EAGS!

Concurso EAM

A Marinha do Brasil publicou o edital do concurso EAM. O edital para a Escola de Aprendizes-Marinheiros oferta 600 vagas de nível médio, completo ou em conclusão.

Instituto: Escolas de Aprendizes Marinheiros

Situação atual: edital publicado

Banca: Marinha do Brasil

Cargos: aprendiz marinheiro

Escolaridade: nível médio

Vagas: 600 vagas

Remuneração: R$2.294,50 (após a formatura)

Inscrições: de 29 de janeiro a 18 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: 13 de abril de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso EAM!

Concursos abertos: Educação

Concurso SME Rio Professores Temporários

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro oferece 519 vagas temporárias para professores. Há ainda formação para cadastro de reserva. As remunerações chegam a R$6 mil.

Instituto: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca: própria

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Vagas: 519

Remuneração: R$3.385,44 a R$6.018,55

Inscrições: 5 a 8 de fevereiro

+ Saiba mais e comece a estudar!

Concurso Nova Iguaçu RJ

O edital do concurso Nova Iguaçu RJ foi publicado. A oferta é de 2.738 vagas efetivas mais cadastro de reserva, para o quadro da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Órgão: Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Nova Iguaçu RJ

Situação atual: edital publicado

Banca: Instituto Consulplan

Cargos: diversos

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 2.738

Remuneração: até R$3.429,68

Inscrições: 10 de janeiro a 8 de fevereiro

Data da prova objetiva: 10 de março

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está com o edital publicado e oferta 106 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Instituto: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Situação atual: edital publicado

Banca: Idecan

Cargos: docentes e técnicos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 106

Remuneração: de R$3.163,21 a R$9.672,47

Inscrições: de 5 de janeiro a 8 de fevereiro

Data da prova objetiva: 21 de abril

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso UERN

Concurso UEPB

A seleção oferece 78 vagas (entre imediatas e cadastro reserva) para professor de diversas especialidades.

Instituto: Universidade Estadual da Paraíba

Situação atual: edital publicado

Banca: comissão própria

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Vagas: 78 (entre imediatas e cadastro reserva)

Remuneração: até R$8.338,82

Inscrições: de 5 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024

Data da prova escrita: 17 de março de 2024

+ Resolva questões e comece a se preparar para o concurso UEPB

Concursos abertos: Justiça

Concurso TJ MS

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul oferece 860 vagas em cadastro de reserva, em cargos de técnicos e analistas.

Órgão: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: técnico e analista

Escolaridade: nível superior

Vagas: 860 vagas em CR

Remuneração: R$7.148,63

Inscrições: 5 de fevereiro a 18 de março

Data da prova objetiva: 12 de maio

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso DPE AC Defensor

A Defensoria Pública do Acre oferece 11 vagas para a carreira de defensor, cuja exigência é o nível superior. O salário inicial do aprovado será de R$23 mil.

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: defensor

Escolaridade: nível superior

Vagas: 11

Inscrições: 7 a 28 de fevereiro

Provas: 28 de abril

Remuneração: de R$23.226,13

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso MP GO

O Ministério Público de Goiás oferece 22 vagas efetivas e imediatas mais cadastro de reserva, na carreira de analista.

Órgão: Ministério Público de Goiás (MP GO)

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: analista em edificações; analista contábil; e analista em informática

Escolaridade: nível superior

Vagas: 22 vagas

Remuneração: R$10.400,77

Inscrições: 6 de fevereiro a 6 de março

Data da prova objetiva: 21 de abril

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso TJ AC

Foi publicado o edital do concurso público para o Tribunal de Justiça do Acre. Ao todo, o TJ AC oferece 1.551 vagas (entre imediatas e cadastro reserva) para os cargos de técnicos e analistas judiciários. O salário inicial do aprovado será de até R$7.571,20.

Órgão: Tribunal de Justiça do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca: Instituto Verbena

Cargos: técnico e analista judiciário

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: 1.551 (entre imediatas e cadastro reserva)

Remuneração: de até R$7.571,20

Inscrição: de 7 de fevereiro a 1º de março de 2024

Data da prova: 24 de março de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concursos abertos: Saúde

Concurso Saúde Fortaleza CE

A Fundação de Apoio à Gestão Integrada (Fagifor) visa preencher 2.241 vagas efetivas em cargos de níveis médio, médio/técnico e superior.

Órgão: Prefeitura de Fortaleza CE (saúde)

Banca: IBFC

Vagas: 2.241

Cargos: diversos

Requisitos: níveis médio, técnico e superior

Salário: R$1.263 e R$13.923

Inscrição: 5 de fevereiro a 5 de março de 2024

Taxa: R$90, R$120 e R$180

Prova: 14 de abril

Concurso SES MT

Ao todo, a Secretaria de Saúde do Mato Grosso oferta 406 vagas para formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior.

Instituto: Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso

Situação atual: edital publicado

Banca: FGV

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 406 CR

Remuneração: de R$2.883,17 a R$11.582,37

Inscrições: de 10 de janeiro a 8 de fevereiro

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso SES MT

Concurso PM MG Saúde

A Polícia Militar de Minas Gerais está ofertando 169 vagas para os cargos de oficiais da saúde e praças especialistas.

Instituto: Polícia Militar de Minais Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca: comissão própria

Cargos: oficiais saúde e praças especialistas

Escolaridade: níveis técnico e superior

Vagas: 169 vagas

Remuneração: de até R$11.037,14

Inscrições: 10/02 a 10/03

Data da prova objetiva: 14/04/2024

+ Prepare-se para o concurso PM MG com materiais exclusivos

Concursos abertos: Bancários

Concursos abertos: Fiscais

Concurso ISS BH

A oferta é de 20 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, para agente fazendário, cargo de nível superior. As remunerações iniciais são de R$7 mil.

Instituto: Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte

Situação atual: edital publicado

Banca: Instituto Consulpam

Cargos: agente fazendário

Escolaridade: nível superior

Vagas: 20 imediatas mais cadastro de reserva

Remuneração: R$7.756,25

Inscrições: 5 de fevereiro a 5 de março de 2024

Data da prova objetiva e discursiva: 19 de maio de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso ISS BH

Concursos abertos: Legislativos

Concurso Câmara de Nova Iguaçu RJ

A seleção vai preencher 37 vagas efetivas e imediatas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos são de até R$19,7 mil.

Órgão: Câmara Municipal de Nova Iguaçu RJ

Situação atual: banca contratada

Banca: Instituto AOCP

Cargos: diversos

Escolaridade: médio e superior

Vagas: 37

Remuneração: até R$19.770,18

Inscrição: 31 de janeiro a 27 de fevereiro

Taxa: R$70 a R$180

Prova: 21 de abril

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

Concurso AL RS

A seleção oferece 51 vagas para cargos de níveis médio e superior. O salário inicial do aprovado será de até R$32 mil.

Órgão: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL RS)

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundatec

Cargos: agente de polícia legislativa, técnico, analista e procurador

Escolaridade: médio e superior

Vagas: 51

Remuneração: de R$7.533,94 a R$32.993,14

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso

