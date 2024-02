Corinthians se pronuncia após Matías Rojas faltar treino; confira

O Corinthians se pronunciou sobre o meia-atacante Matías Rojas ter faltado o treino desta quinta-feira (29/2).

Em nota oficial, o clube diz que a diretoria foi surpreendido pela notícia e estão em contato com estafe do jogador para entender suas motivações e tomar as providências.

Confira a nota na íntegra: