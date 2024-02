Corpo de jovem que desapareceu enquanto brincava com amigos em igarapé é encontrado

Desaparecido desde a tarde de domingo (28), depois de brincar com amigos nas águas do Igarapé São Francisco, o corpo do jovem Elias Lima de Souza, de 21 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (28) pelo Corpo de Bombeiros.

Após o jovem desaparecer, amigos informaram os familiares que acionaram o Corpo de Bombeiros. Segundo o sargento Candido, o jovem foi encontrado 600 metros após o local onde se afogou.

Elias era muito conhecido no bairro. Familiares e amigos relataram que o rapaz ajudou muitas pessoas na alagação do ano passado. O jovem trabalhava em uma padaria próximo a sua casa.

