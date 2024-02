Dinheiro na conta: Governo decide pagar prêmio de valorização a mais de 500 gestores

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Administração (Sead) e de Fazenda (Sefaz), pagou nesta sexta-feira, 9, o Prêmio de Valorização Anual dos Gestores de Políticas Públicas e Especialistas (PVP), referente ao ano de 2017. O montante, que estava em atraso desde a gestão anterior, beneficia 510 servidores, totalizando a quantia de R$ 2.124.881,40.

A iniciativa demonstra o compromisso da atual administração em regularizar pendências financeiras e reconhecer o trabalho dos profissionais que desempenham funções fundamentais na gestão pública. O pagamento do prêmio representa não apenas uma valorização dos servidores, mas também um esforço contínuo para manter a transparência e a eficiência na administração pública estadual.

O governador Gladson Cameli destacou que esta é mais uma ação de reconhecimento e valorização de profissionais que se empenham diariamente para servir a população acreana. “Nosso governo tem se empenhado em garantir as melhores condições aos servidores públicos do Estado e nada mais justo do que dar a esses servidores o que lhes é de direito”, disse.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, ressalta que a regularização do pagamento é parte de uma série de medidas adotadas para fortalecer a relação com os servidores e garantir que estes recebam seus direitos devidamente. “A conclusão desse processo reforça o comprometimento do governo com a gestão responsável dos recursos públicos e a valorização do funcionalismo estadual”, acrescentou.

Os beneficiários podem verificar a disponibilidade dos valores em suas contas e, em caso de dúvidas ou problemas, entrar em contato com os canais de atendimento da Sead para obter informações adicionais.

Com o pagamento, o governo do Acre reitera o compromisso com a eficiência administrativa, a valorização do servidor público e a transparência na gestão, buscando sempre atender às necessidades da população e garantir um ambiente de trabalho justo e equitativo.