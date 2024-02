Dupla é presa após tentar assaltar mulheres que estavam em ponto de ônibus no Centro de Rio Branco

Dois homens em uma motocicleta tentavam assaltar duas mulheres que esperavam o transporte público em um ponto de ônibus na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco, quando foram avistados por uma guarnição da Polícia Militar. O caso aconteceu na noite do último sábado (11).

A equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizava um patrulhamento na região do 1º Batalhão, quando avistou a ação.

Em posse de uma arma de fogo, os assaltantes tentavam levar os celulares das vítimas. Ao ver os policiais, tentaram fugir, mas foram acompanhados pela viatura e presos poucos metros depois.

Durante a abordagem, os policiais identificaram com dupla, um simulacro de arma de fogo, modelo Glock, e os pertences das vítimas: dois celulares e uma bolsa.

Após consulta via sistema, foi constatado, ainda, que o condutor da moto é monitorado da Justiça, por tornozeleira eletrônica, devido a crime de roubo. A dupla foi conduzida até a delegacia especializada, juntamente com a motocicleta e os objetos apreendidos.