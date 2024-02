Encontro de ídolos: Adriano Imperador, Petkovic e Gabigol curtem praia

Depois de uma vitória contundente sobre o arquirrival Fluminense, jogadores do Flamengo tiveram uma folga. Gabigol e Matías Viña aproveitaram a praia junto a dois craques do passado rubro-negro, Adriano Imperador e Petkovic, campeões brasileiros em 2009 pelo clube.

Em vídeo divulgado pela jornalista Jéssica Mendes, Gabigol, atual dono da camisa 10 do Flamengo, foi flagrado na praia da Barra da Tijuca, no Rio, dando um abraço em Adriano, antigo dono da 10 no rubro-negro. O Imperador também tratou de curtir ao lado de um velho parceiro dos gramados, o sérvio Petkovic.