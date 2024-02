Especial Milton Nascimento: banda acreana faz show em homenagem ao ícone da MPB

Com uma duração de 2 horas, a banda Tritonum, lança o show em homenagem a Milton Nascimento, no próximo dia 02 de março, a partir das 20h, no Quintal do Geleia, Rua Minas Gerais, 108.

Segundo a organização do show, durante a apresentação serão contadas as histórias por trás das canções e o público tem a oportunidade de participar de maneira ativa.

“A ideia surgiu a partir da paixão que os músicos do grupo Tritonum tinham pela obra do mestre Bituca e das histórias envoltas de cada uma das composições, então convidaram James Fernandes e Nilton Bararu para montar esse rico repertório e apresentar a população como forma de homenagear o grande compositor”, explicou os membros da banda.

As mesas custam R$ 140. Já o ingresso individual custa R$ 40. Para comprar o ingresso, basta ligar no número 99209-3930.