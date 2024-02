Exclusivo: ex-vice-prefeito pode ser a aposta de Kiefer na sucessão em Feijó

Até esta quarta-feira (7), o atual prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, do Progressistas, não tinha definido o seu sucesso na Prefeitura do município. Com dois mandatos seguidos e impedido de concorrer a um terceiro, o gestor poderá escolher o ex-vice-prefeito, Claudio Braga, como sua aposta nas eleições deste ano. A informação deve ser divulgada depois do carnaval.

Os dois foram eleitos no primeiro mandato de Kiefer, em 2016. Na época, Cláudio era do PSB. O vice-prefeito chegou a assumir a Prefeitura de forma interina por algumas vezes entre 2017 e 2020.

O nome de Cláudio também tem a benção do deputado estadual Marcus Cavalcante, irmão de Kiefer, e que em alguns momentos, chegou a ser sondado para suceder o irmão na Prefeitura.

Em 2019, durante o aniversário de Cláudio, Kiefer havia rasgado o vice de elogios e dito que confiava na amizade e no trabalho dele.

“Quero desejar vida longa e próspera ao amigo Cláudio Braga, vice-prefeito de nossa Feijó, que muito faz pelo nosso povo e muito me ajuda na condução e gestão do município”, disse.