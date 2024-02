Exclusivo: Ponte Metálica já tem data e horário para ser reaberta; confira detalhes

Fechada desde julho do ano passado, a Ponte Metálica vai ser reaberta na sexta-feira de Carnaval, dia 09 de fevereiro, a partir das 12h, somente para pedestres, para aliviar o fluxo de pessoas que irão participar da festa em Rio Branco. A informação foi revelada com exclusividade ao ContilNet.

Neste ano, o governo do Acre decidiu retornar com o carnaval na Gameleira, região central de Rio Branco. Além disso, a Prefeitura da capital também vai realizar a festa no Centro da cidade, na Praça da Revolução.

A abertura é estratégica para que os foliões possam transitar entre os dois carnavais. Porém, o tráfego segue proibido para carros e motos na ponte.

A Ponte precisou ser após a apresentação de laudo técnico elaborado pelo Deracre, que por questão de segurança, orientou suspender a circulação de veículos e pedestres pela ponte até a conclusão dos reparos.

Nesta semana, o órgão informou que as obras de reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica atingiram 85%. O prazo para conclusão dos trabalhos é março de 2024.