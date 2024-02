Família pede doação de sangue para criança internada em UTI com dengue, em Rio Branco

A família de Enzo Adryel Santos Oliveira, de 7 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), iniciou uma campanha nas redes sociais por doações de sangue para a sua criança. Enzo encontra-se atualmente na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco, lutando contra a dengue hemorrágica.

Em uma foto nas redes sociais, a família informa que qualquer tipo sanguíneo serve. Para doar basta ir ao Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, próximo ao Teatrão.

A família pede a todos que puderem contribuir que se dirijam ao Hemoacre o mais rápido possível. O Hemoacre funciona de segunda a sábado das 07h às 18h.