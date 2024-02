Gladson anuncia prorrogação da validade de concurso e convocação de aprovados; veja quantidade

Em visita às obras do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), nesta quinta-feira (15), o governador Gladson Cameli anunciou a prorrogação do último concurso público do órgão e aproveitou para informar que deverá convocar mais 50 servidores aprovados no certame.

“Mandei renovar o vencimento do concurso. Mandei pedir a PGE pra prorrogar por mais dois anos, e há uma previsão de convocação de 50 profissionais que fizeram o último concurso. Tem todo o processo ainda, mas queremos ter esse resultado logo”, disse o governador.

O governador falou sobre a importância do órgão, destacando que o Idaf trabalhou para manter o Acre como uma zona livre de febre aftosa sem vacinação, conquista certificada internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) desde maio de 2021.