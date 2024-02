Gladson faz vistoria nas obras da Ponte Metálica a anuncia data da abertura completa

O Governo do Acre já anunciou que a Ponte Metálica deve ser reaberta nesta sexta-feira (9), para ajudar no fluxo de pessoas que irão participar do Carnaval 2024, em Rio Branco.

A Ponte precisou ser fechada em julho do ano passado, após a apresentação de laudo técnico elaborado pelo Deracre, que por questão de segurança, orientou suspender a circulação de veículos e pedestres pela ponte até a conclusão dos reparos. E agora, será reaberta apenas para pedestres durante os cinco dias de folia.

Porém, durante vistoria realizada nesta quarta-feira (7), o governador Gladson Cameli anunciou que as obras serão finalizadas em março, e a ponte deverá ser reaberta para o fluxo de carros e motos no dia 29 do mês.

“É uma obra que nós tivermos que ter todos os cuidados e as precauções. A gente vai entregar em segurança para a nossa população”, disse.

O Deracre já informou que nesta semana as obras de reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica atingiram 85%. O local não passava por uma revitalização há pelo menos 50 anos.

VEJA AS FOTOS DE JUAN DIAZ PARA O CONTILNET: