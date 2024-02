Gonzaga debate com ministro e bancada federal investimentos nos aeroportos acreanos e internacionalização dos voos

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na terça-feira (20) de reunião em Brasília com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a bancada federal acreana para tratar de obras em aeródromos acreanos e internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Entre os principais anúncios, destaca-se a reestruturação e a futura internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, previstos para serem entregues em outubro.

A reunião foi coordenada pelo senador Alan Rick, que convidou Gonzaga para acompanhar de perto os debates com o ministro. Gonzaga defende a melhoria na malha viária do Acre e preços mais acessíveis das passagens aéreas para impulsionar o desenvolvimento do estado.

Gonzaga agradeceu ao ministro e ao senador Alan Rick por debaterem assuntos importantes para o Acre como melhorias nos aeródromos e internacionalização dos voos entre o Acre e países da América do Sul.

“O Acre é uma importante rota de negócios entre os países da América do Sul. Quero agradecer o ministro e o senador Alan pelos investimentos neste setor. O ministro nos garantiu que vai liberar recursos para a construção do aeroporto de Sena Madureira e reforma dos demais. Tenho certeza que quem sairá ganhando com isso é o povo do Acre que terá uma oferta maior de voos com preços acessíveis”, disse Gonzaga.

O senador Alan Rick expressou sua gratidão ao ministro Silvio Costa Filho pelo contínuo compromisso com o desenvolvimento aéreo do Acre. “Esta é a nossa terceira reunião de bancada, e nós avançamos de forma contundente,” destacou o senador.

Alan Rick destacou a luta do presidente Gonzaga por uma maior oferta de voos para o Acre com preços justos cobrados pelas passagens aéreas.

“Quero parabenizar o presidente Gonzaga que sempre defendeu investimentos na malha viária do Acre. Este encontro ressalta o ambiente de unidade e cooperação entre os representantes do Acre, todos empenhados em promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura aeroportuária no Estado, garantindo maior conectividade e fomentando o crescimento econômico regional”, finalizou Alan Rick.

O ministro Silvio Costa Filho ressaltou a importância do debate sobre investimentos na aviação do Acre e afirmou que não poupará esforços para executar as propostas debatidas. Costa Filho também parabenizou Gonzaga e demais deputados do Acre pela presença na discussão do tema.

“A gente está sentindo o ambiente favorável dentro do Senado para aprovar essas matérias, que contam com o apoio do nosso Ministério. E, quando chegarem na Câmara, eu tenho muita confiança que a bancada do Acre vai continuar trabalhando para aprová-los. Quero agradecer a presença do presidente Gonzaga e demais deputados, pois isso mostra o sentimento de unidade em prol dessa pauta propositiva para o Acre”, afirmou o Ministro.

A reunião contou com a presença de Luiz Gonzaga, parlamentares da bancada federal, dos deputados estaduais, Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro. Os prefeitos Tião Bocalom, de Rio Branco e Mazinho Serafim, de Sena Madureira, também marcaram presença, juntamente com Júlio César Ribas, CEO Brasil da Vinci Airports, e Thierry Besse, Diretor Institucional.