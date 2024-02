Investigações apontam como acreanos fugiram de presídio no RN; polícia só percebeu após 2 horas

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) divulgaram as primeiras informações sobre a fuga dos dois detentos do Acre, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró.

De acordo com a investigação, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento escaparam na madrugada de quarta-feira (14).

Os órgãos apontaram que os dois detentos começaram a fuga por volta das 3h da manhã. Eles fugiram pelo o teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela.

A penitenciária está passando por uma reforma. E foi justamente com uma ferramenta utilizada nas obras que os dois detentos cortaram um alambrado e fugiram no pátio do presídio.

A direção da penitenciária só deu conta da fuga dos dois, duas horas depois, por volta das 05h da manhã.

Saiba mais sobre a fuga dos dois detentos

Considerados de alta periculosidade, Rogério e Deibson, ambos conhecidos como “Tatu” ou “Deisinho”, respectivamente, estavam na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023. Eles foram transferidos para o local depois da rebelião que aconteceu em julho do mesmo ano, no presídio Antônio Amaro Alves.

Os foragidos se tratam de dois integrantes do Comando Vermelho, que juntos, somam uma pena de mais de 150 anos.

Conheça um pouco mais a ficha criminal de Rogério e Diebson

Rogério da Silva Mendonça tem 35 anos e foi preso por assaltos a mão armada. Somadas, as suas penas chegam a 74 anos de prisão. Ele responde por cinco processos e é integrante do Comando Vermelho.

O réu também foi responsável por mandar assassinar um adolescente em Sena Madureira, no interior do Acre – crime pelo qual também foi condenado.

Deibson Cabral Nascimento tem 33 anos e também responde processos por assalto a mão armada. Somadas, as suas penas chegam a 81 anos de prisão.

Diebson foi condenado, ao todo, por nove processos, e cumpria pena em regime fechado. Ele também é integrante do Comando Vermelho. Ele estava preso desde agosto de 2015, e já passou pelo presídio federal de Catanduva (PR).

Os dois foragidos foram transferidos para o presídio de Mossoró no dia 27 de setembro de 2023, após serem apontados pela participação da rebelião no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, que deixou cinco mortos em julho do ano passado.