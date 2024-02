Foragido de presídio federal mandou assassinar adolescente no interior do Acre; entenda

O nacional Rogério da Silva Mendonça, 32 anos de idade, que conseguiu fugir do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tinha passagens pela justiça de Sena Madureira. Em 2021, ele foi indiciado como mandante de um assassinato ocorrido no bairro Ana Vieira.

SAIBA MAIS: PF busca por acreanos que fugiram de presídio; fuga é a 1º registrada em unidade federal

Naquela ocasião, a vítima foi um adolescente.

VEJA TAMBÉM: Ministério da Justiça já tem suspeita do que pode ter facilitado fuga de acreanos em presídio no RN

Em razão de seu alto grau de periculosidade, Rogério acabou sendo transferido para o presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco. Por lá, envolveu-se em uma rebelião que deixou um saldo de cinco mortos. Por conta disso, foi transferido para o Rio Grande do Norte, de onde fugiu nesta quarta-feira (14).

O outro foragido é Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos.