Jovem de 22 anos é assassinado com vários tiros enquanto caminhava pela rua

O homicídio ocorreu na tarde desta terça-feira (13), na Rua Maria Cardoso, no bairro da Serraria, no município de Plácido de Castro, interior do Estado do Acre.

Segundo informações obtidas, um homem identificado como Rivaldo Souza dos Santos, de 22 anos, caminhava em via pública, quando em um certo momento, um homem não identificado se aproximou, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos na direção da vítima. Em seguida, o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

Populares que ouviram os estampidos dos tiros, correram para ver o que havia acontecido e encontraram Rivaldo no chão, sangrando bastante. Imediatamente, o Samu do município foi acionado, porém, quando os socorristas chegaram ao local, só puderam constatar o óbito da vítima. Rivaldo foi atingido por vários disparos, inclusive na cabeça.

A Polícia Militar foi ao até o local, conversou com testemunhas e fez buscas na tentativa de prender o atirador, porém, nenhum suspeito foi localizado.

O corpo do jovem foi encaminhado para o IML de Rio Branco, onde deverá ser necropsiado e liberado para a família.

O homicídio deverá ser investigado pela Polícia Civil do município.