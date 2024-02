Laerte Gomes anuncia continuação do Projeto Compartilhando Saúde em Ouro Preto do Oeste

Nesta terça-feira (6), o deputado estadual, líder do Governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD), se reuniu com o secretário de Estado da Saúde (Sesau), coronel Jefferson Rocha, o vice-prefeito de Ouro Preto do Oeste, Dr. Perajibe Félix, o secretário-adjunto municipal de Saúde de Ouro Preto do Oeste, Cristiano Ramos e Flávio Farias, coordenador da Regulação.

Durante o encontro, realizado no gabinete do deputado, as autoridades conversaram sobre o Projeto Compartilhando Saúde, iniciativa criada pelo Governo de Rondônia, que é considerada um marco para a saúde pública rondoniense.

Entre os objetivos do projeto, está a redução das filas de cirurgias eletivas, nas especialidades de cirurgia geral, ortopedia, urologia, ginecologia, catarata, urgência e emergência, e também a ampliação de leitos de retaguarda clínicos e cirúrgicos.

“O município de Ouro Preto do Oeste se destacou ao cumprir as metas estabelecidas pelo Projeto Compartilhando. Como o convênio vence em 31 de março deste ano, aproveitamos para já deixar encaminhado com o secretário, uma solicitação do nosso mandato em conjunto com o prefeito Alex Testoni, para que, no início de abril, seja iniciado o Compartilhando Saúde II, que é a continuidade do programa, solicitação essa, já autorizado pelo governador Marcos Rocha, assim como nossa parceria com o município de Ouro Preto do Oeste”, concluiu o deputado.