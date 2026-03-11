Michelle Mello e Eduardo Ribeiro são convidados para o MDB por Antônia Sales: “Bem-vindos”

Tanizio Sá e Antônia Sales, os cabeças brancas do MDB, estão numa verdadeira missão de recrutamento de deputados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para que a sigla ganhe novos nomes rumo às eleições de 2026.

Ainda nesta terça-feira (10), a dupla fez o convite para os deputados Adailton Cruz (PSB) e Gilberto Lira (União Brasil). Nesta quarta-feira (11), Antônia Sales usou seu discurso para estender o convite aos deputados Michelle Melo (PDT) e Eduardo Ribeiro (PSD), que também estão à procura de um partido.

“Quero aqui convidar a nossa ilustre deputada Michelle Melo para o nosso glorioso MDB, ela que é uma flor que pode vir para florir ainda mais o nosso partido, com toda a sua competência”, disse a emedebista na tribuna da Aleac.

“Também estendo aqui o convite ao meu amigo Eduardo Ribeiro, que é um deputado tão importante para esta Casa. É meu amigo, seu pai também é meu amigo, já concorreu a alguns cargos. Queremos deixar as portas do partido abertas para vocês, sejam bem-vindos”, concluiu a deputada.

MDB oficializa aliança com Mailza

O MDB oficializa nesta quinta-feira (12) uma aliança com o governo em prol da candidatura da vice-governadora Mailza Assis. O encontro que vai selar a parceria será na sede do partido, às 9h.

Além de indicar um vice para a chapa, o MDB terá do governo apoio irrestrito às suas chapas proporcionais. O partido, portanto, terá uma das chapas mais competitivas nas eleições de 2026.