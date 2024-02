Maria Alice e Yvan Lukas conquistam Campeonato Acreano Escolar

Maria Alice Ricarte, do Primeiro Passo, e Yvan Lukas Bertoldo, do Colégio Militar Tiradentes, conquistaram no sábado, 10, no Via Verde Shopping, o título da 1ª etapa do Campeonato Acreano Escolar de Xadrez. 30 estudantes/atletas participaram da competição em um número expressivo para abertura da temporada de 2024.

“Conseguimos abrir o ano com um grande torneio e isso é muito importante para o esporte escolar. Alguns dos melhores jogadores acreanos participaram do evento e isso é somente o início de uma grande temporada para a nossa entidade”, declarou o presidente da Federação Acreana de Esporte Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Convocação na quinta

Maria Alice Ricarte e Allana Cristina Moura, do Colégio Militar Tiradentes, no feminino, e Yvan Lukas Bertoldo e Carlos Eduardo Rocha, do Colégio José Ribamar Batista, serão convocados pela FADE na quinta, 15, para representar o Acre nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-18 em Aracajú, Sergipe. A competição será disputada entre os dias 18 e 23 de maio e vai definir os representantes do Brasil na Gymnasiade programada para o Bahrein de 23 a 31 de outubro.

Técnico da equipe

O professor Neurismar Rocha vai ser o técnico da seleção acreana no Jeb´s.