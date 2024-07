Grupo de WhatsApp do RU da Ufac é invadido e recebe enxurrada de imagens pornográficas

Com o intuito de criar um ambiente de comunicação entre os alunos da Universidade Federal do Acre, sobre o Restaurante Universitário (RU), um aluno do curso de jornalismo tomou a iniciativa de criar um grupo de WhatsApp para que informes sejam repassados sobre o serviço, cardápio diário, tamanho das filas e notas para os menus de cada dia.

Entretanto, para além dos assuntos pretendidos, um fato inusitado ocorreu durante o horário reservado para os informes do almoço desta segunda-feira (22). Supostamente, membros de um “chan”, espécie de fórum de internet, onde os usuários são anônimos e assuntos dos mais diversos são tratados, realizaram uma ação de ataque ao grupo.

Estes espaços se tornaram populares por serem, comumente, ligados a temáticas controversas e já tendo sido usados, por exemplo, para coordenar alguns ataques virtuais e crimes de ódio durante as duas últimas eleições no Brasil. Mas desta vez, o alvo de um pequeno grupo destro deste fórum mirou justamente este serviço criado pelo estudante.

Através de um link de acesso ao grupo dos estudantes, muitos usuários de outros estados ingressaram no espaço virtual e enviaram diversas imagens de cunho pornográfico, onde apenas assuntos ligados ao Restaurante Universitário da instituição deveriam ser tratados.

Em nota, o criador e responsável pelo grupo, Rhawan Vital, se pronunciou e pediu desculpas aos participantes do grupo, e já está tomando medidas para que isso não volte a ocorrer.

“Aos que se sentiram ofendidos, aos menores de idade e aos que se chatearam, peço desculpas de novo. O grupo vai permanecer fechado até o horário de abertura do RU para o jantar, para voltarem a perguntar sobre a fila”, explicou ele.

Veja a nota na íntegra

“Aparentemente alguém vazou o link, então já que já temos mais de 680 pessoas no grupo, podemos dizer que quem quer entrar tá aqui, certo? Dito isso, caso outras pessoas queiram entrar, existem outras maneiras mais seguras que já falei aqui anteriormente, quem presta atenção no mural de avisos enquanto tá na fila do RU já deve ter percebido.

Até onde vi, bani todos os de DDD de fora do Acre que entraram nessa invasão, existem outros aqui e fingirei que são daqui da UFAC, não posso pôr a cabeça de todo mundo em cheque.

Dito isso, adicionei mais alguns amigos à administração para ficarem atentos a movimentos assim, ao menor sinal o grupo será trancado novamente e a pessoa será retirada, assim como os que participarem de maneira positiva.

Como o intuito do grupo é falar sobre a fila e a comida e nota da mesma, peço de novo, evitem ao máximo conversas que não sejam relacionadas ao RU em si, isso só vai gerar mais movimentos iguais a esse

Vamos evitar que essa galerinha do 4chan apareça aqui de novo”