Mariana Rios abre o jogo após deixar o comando de A Grande Conquista

Mariana Rios não estará à frente da próxima temporada de A Grande Conquista, da Record TV. No lugar da atriz, Rachel Sheherazade apresentará o reality show. Após as notícias, a artista decidiu se manifestar para esclarecer a informação e afirmou que foi ela quem não aceitou o convite para permanecer na atração.

“Nos dois últimos anos, tive duas grandes oportunidades, tanto apresentando a Ilha Record quanto a Grande Conquista. Dois trabalhos que foram verdadeiros presentes para mim. Eu aprendi tanto, trabalhei muito ao lado de uma equipe que só me fez bem. Sou extremamente grata. E só eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão em não aceitar o convite para apresentar a segunda temporada”, disse ela.

A atriz continuou: “Mas eu preciso ser fiel aos meus planos e sonhos. E nesse momento eu não conseguiria me dedicar como me dediquei estando à frente do programa”.