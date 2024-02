MC Lan afirma que influenciou Kanye West e Travis Scott a fazer funk

MC Lan publicou uma foto no Instagram e afirmou que ensinou diversos artistas internacionais a usar os funks mandelão do Brasil. Na imagem, ele aparece cumprimentando o rapper Ty Dolla, com um carro preto atrás.

“A galera está surpresa vendo Kanye, 21 Savage, Travis e The Weeknd fazendo funk… faz o seguinte, pergunta para eles se me conhecem e de onde eles tiraram a ideia de fazer funk e quem influenciou cada um deles a usar os funks mandelão do Brasil. Nós viemos para revolucionar o silêncio”, legendou o cantor.

Kanye West se irrita e toma celular de repórter: “Você é maluca?”

Kanye West se envolveu em uma confusão com uma jornalista do TMZ após ser questionado se estaria impedindo o livre arbítrio da esposa, Bianca Censori.

Em um vídeo divulgado pela publicação, o rapper de 46 anos aparece tomando o celular com o qual a repórter o filmava. Em seguida, ele discute com a profissional. Veja o vídeo.

“As pessoas querem saber se a Bianca [Censori] tem livre arbítrio. Algumas pessoas acham que você está a controlando”, indagou a repórter.

“Você é maluca? Você é insana? Isso aqui é a América. Você tem livre arbítrio ou trabalha para o demônio?”, respondeu Kanye West.

“Por que você acha isso? Eu sou um ser humano. Você acha que pode vir para cima de mim e me fazer esse tipo de pergunta de merda só porque é uma mulher branca? Perguntar sobre a minha esposa, querendo saber se ela tem livre arbítrio?”, respondeu Kanye West, revoltado.

A jornalista, então, pediu que o artista devolvesse seu celular. Um policial aparece tentando intervir, mas Kanye se mantém firme. “Responda a minha pergunta. Qual o seu nome? Eu sou uma lenda, você compreende isso? Você vem com umas perguntas idiotas sobre a minha esposa. É a minha esposa”, finalizou o rapper antes de devolver o aparelho.