Muita chuva? Confira a previsão do tempo completa para este final de semana em todo o Acre

O final de semana no estado do Acre deve ser de calor, com tempo abafado. É o que diz a previsão divulgada pelo meteorologista Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”.

A elevada umidade do ar vai predominar no estado durante todo o final de semana, no entanto, não deve provocar chuvas excessivas. Em alguns pontos, podem ocorrer chuvas fortes com raios e ventanias, mas serão casos isolados, diz o pesquisador.

As temperaturas mínimas ficam entrem 22°C e 25°C, enquanto as máximas oscilam entre 32°C e 35°C em todos os municípios acreanos, aponta a previsão.

Nível dos rios acreanos

Em virtudes das fortes chuvas que ocorreram durante o feriadão de Carnaval, o nível dos rios Acre e Juruá devem apresentar uma rápida elevação durante o final de semana, porém, pelo menos em Rio Branco, não há motivos para alarme, diz Friale.

“Quanto ao rio Acre, em Rio Branco, não há motivos para preocupação alarmante, pois não deverá atingir a cota de alerta, pelo menos até a próxima quarta-feira, dia 21”, explica.

O pesquisador alerta para a possibilidade do Rio Juruá ultrapassar a cota de alerta ainda neste final de semana, mas sem tendência a inundações alarmantes, esclarece.