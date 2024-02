Nível do Rio Acre continua subindo na capital e atinge 16,20m; são mais de 600 desabrigados

O Rio Acre atingiu a marca de 16,20m na manhã desta terça-feira (27), de acordo com a última medição feita pela Defesa Civil, às 6h.

Os dados mostram que o aumento no nível foi de 12cm em 12h, se comparado com a medição das 18h de segunda-feira (26), quando o manancial registrava 16,08 metros.

Em Rio Branco, pelo menos 34 bairros já foram atingidos pelas águas do Rio Acre. Cerca de 3,9 mil pessoas já estão desalojadas, e outras 4.165 desabrigadas.

Oito escolas públicas estão servindo de abrigo para as famílias vítimas do transbordamentos de igarapés na capital. Já o Parque de Exposições, está acomodando famílias desalojadas pelas águas do Rio Acre.

A próxima medição sai às 09h.

Nas dez cidades mais críticas, há 58 abrigos públicos atendendo 5.402 pessoas desabrigadas. Além disso, há 5.720 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos.

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 634

Pessoas desalojadas: 414

Nº de bairros atingidos: 34

Abrigos: 10

Plácido de Castro

Pessoas desabrigadas: 22

Pessoas desalojadas: 202

Nº de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri

Pessoas desabrigadas: 92

Pessoas desalojadas: 197

Nº de bairros atingidos: 5

Abrigos: 3

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 205

Pessoas desalojadas: 0

Nº de bairros atingidos: 5

Abrigos: 2

Assis Brasil

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 30

Pessoas desalojadas: 0

Nº de bairros atingidos: 2

Abrigos: 1

Epitaciolândia

Pessoas desabrigadas: 1.010

Pessoas desalojadas: 750

Nº de bairros atingidos: 3

Abrigos: 8

Santa Rosa do Purus

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 960

Nº de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia

Pessoas desabrigadas: 842

Pessoas desalojadas: 1.011

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos: 14