No Acre, ano letivo da rede estadual inicia nesta segunda-feira

No estado do Acre, a volta às aulas na rede estadual de ensino está marcada para esta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, para os alunos do ensino médio. Na próxima segunda-feira, dia 26, será a vez do ensino fundamental, I e II.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, afirmou que a escolha de duas datas diferentes busca ajudar a adaptação dos pais bem ao fluxo das aulas na capital e nas maiores cidades do interior.

“Não estamos falando somente de retorno, mas também na adaptação dos pais que precisam enfrentam o trânsito, o fluxo nesse período, por exemplo, é bem maior, desta forma estamos pensando também no coletivo, profissionais da educação, pais e alunos”, informou.

Com informações do Jornal A Tribuna