No Acre, jovem que vende conteúdos adultos para aumentar renda revela lucros e alta procura de público

Em meio à expansão da venda de conteúdos adultos online, C. Silva, um jovem de 20 anos de Cruzeiro do Sul, Acre, relatou ao site ‘O Juruá em Tempo’ os detalhes de sua profissão no novo mercado em sua região. Iniciando aos 16 anos, sem revelar seu rosto, Silva agora, ao completar a maioridade, se expõe totalmente para impulsionar sua renda mensal.

Trabalhando em uma empresa privada, Silva compartilhou ao site de sua região que fatura cerca de $500 em apenas 3 dias de vendas: “Faço isso para complementar minha renda e ganhar um extra. Já cheguei a ganhar R$ 500 em apenas três dias vendendo fotos para interessados”. Em uma cidade relativamente pequena, ele observa que poucas pessoas conhecem sua atividade, chegando a influenciar um amigo a entrar no mesmo ‘ramo’.

Silva mantém sua atividade discreta, ocultando-a de sua família, enquanto apenas alguns amigos têm conhecimento. Ele acredita que essa abordagem reduz a exposição e minimiza o preconceito: “Por não me expor tanto, sofro pouco preconceito, já que pouquíssimos sabem disso”.

De acordo com a entrevista, o cruzeirense diz ser heterossexual assumido e afirmou que não está envolvido em programas, mas seu público diversificado inclui mulheres e homossexuais: “Muitos gays compram os conteúdos e pedem fotos com outros homens, mas nunca tive relação com nenhum”. A história de Silva destaca os desafios e as nuances deste emergente cenário de empreendedorismo online.

*A reportagem manteve o nome e imagens do entrevistado em segredo, divulgando apenas suas iniciais e idade.