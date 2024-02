No Acre, médico mostra técnica que extrai pelos da barba para cirurgia de calvície; imagens impressionam

O cirurgião plástico acreano, Guido Vilhamor, compartilhou em suas redes sociais momentos de uma cirurgia de transplante capilar no Acre. Nas imagens, o médico acreano, que é referência no estado, explicou sobre a técnica “body hair”, que extrai pelos do corpo para reposição da calvície em estado avançado.

“Pacientes que possuem pouca área doadora complementamos com o ‘body hair’, que é a extração de folículos de outras regiões do corpo além do couro cabeludo. Nesse paciente, extraímos também da região da barba para maior densidade no transplante capilar.”