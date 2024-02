Oficial do Exército desmaia ao ser alvo de operação da PF

Um oficial do Exército que está entre os alvos da megaoperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (8/2) desmaiou ao receber os policiais federais que cumpriam mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida é comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, com sede em Goiânia. Ele é alvo da operação por suspeita de contribuir com as ações que resultaram na tentativa de golpe de 8 de janeiro.

Ao ser surpreendido pela polícia, o oficial precisou ser socorrido às pressas. Mas, logo em seguida, se recuperou e até colaborou com as buscas, segundo uma fonte.

O Batalhão de Operações Psicológicas é vinculado ao Comando de Operações Especiais do Exército. O tenente-coronel de infantaria Marques de Almeida assumiu o comando da unidade no início deste ano.