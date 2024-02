Organização confirma cancelamento de show de Manu e cantora se pronuncia; VÍDEO

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, informou em primeira mão o cancelamento do show da cantora Manu Bahtidão no Acre por problemas técnicos em uma das aeronaves da empresa Latam. De acordo com a cantora, o avião quebrou e passaria em torno de 1h30 em manutenção, não tendo como chegar para o show no Acre.

Após a notícia, a organização do show de Manu Bahtidão se manifestou em nota e enviou a esta coluna, confirmando o cancelamento. A organização deve anunciar uma nova data em breve. Também será anunciada a data de devolução dos ingressos. Veja a nota!

Comunicado

A produção do show da cantora Manu BATHIDÃO no Acre informa que, devido à quebra no avião da empresa Latam na cidade de Belém, o show foi cancelado, e uma nova data será anunciada. Quem optar pela devolução do ingresso, iniciaremos a devolução dos valores a partir de quarta-feira, dia 07/02, na ótica Novo Estilo da Estação Experimental. Informações: 68-99950-0190

Atenciosamente:

Marca Eventos e BAR’TÔ Entretenimentos.

A cantora explicou os motivos do cancelamento dos shows em Rio Branco e Porto Velho. Manu confirmou que o ‘avião quebrou’ e tentou vários meios para chegar ao estado; no entanto, não foi possível. Veja o vídeo: