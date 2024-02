Participante de Pesadelo na Cozinha morre aos 37 anos

A participante da segunda temporada do reality show Pesadelo na Cozinha, exibido na Band, Sibele Soglia morreu no último domingo (25/2). Dona da hamburgueria Hero’s Burger, ela tinha 37 anos e tratava um câncer no colo do útero desde 2023.

A informação foi confirmada no Instagram dela pelo marido, Willian Coelho, que também participou do programa comandado pelo chef Erick Jacquin. “É, meu amor, infelizmente não foi nesta vida que pude ouvir você tocar este sino (o sino da superação, imagem que acompanhava o texto), mas sei que onde você está neste momento, a dor e o sofrimento já não te alcançam mais”, escreveu.

Ele ainda aproveitou o momento de homenagem para fazer uma última declaração para a esposa. “Te amo e sempre amarei, minha parceira, companheira, amiga, amante, namorada, todas em uma única mulher maravilhosa.”