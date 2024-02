Peça teatral, Especial de K-pop e festas de funk e trap: veja como curtir no fim de semana em Rio Branco

Com mais um final de semana chegando, a gente fica louco para saber onde ir, quem chamar, guardar aquele dinheirinho, e não parar em casa. Para você, vem aí mais um giro cultural do Contilnet para você.

Neste final de semana, temos a peça “Em Busca do Tesouro” na Usina de Arte, o especial de K-pop “Super KGirls”, os shows de rock e pagode ao vivo espalhados pela cidade e muito mais.

Quem também ganha destaque é o lançamento da venda de ingressos para o show do Calcinha Preta, as bandas de Rock na Confraria, além dos modões ao vivo nos bares Municipal e Elite Conveniência.

Então, beba uma água, chame os amigos e se prepare para conferir diversas opções de diversão e cultura neste final de semana!

O espetáculo tem como tema a jornada de José Gabriel da Costa (Mestre Gabriel), que como tantos outros partiram do Nordeste até os Seringais da Amazônia em busca de um tesouro. Dias 24 e 25 de fevereiro (sábado e domingo). 19h. Local: Usina de Arte João Donato. Rua das Acácias, 1155 – Rio Branco, Acre. Entrada gratuita – Classificação Livre. Haverá uma roda de conversa ao fim da apresentação.

No sábado (24), depois de muitos pedidos e solicitações, decidimos nos render e trazer esse especial das divas do KPOP! Uma celebração dos hits das maiores girls groups de todas as gerações! Em parceria com o Asian Music Festival, nós teremos uma competição de dança solo, duo ou grupo. Prêmio: R$200,00 (Voto pelo Público).

Regras:

Uma música por grupo (não vale remix).

Pode ser grupo, duo ou solo (não grupo muito grande por conta do espaço do palco do Studio Beer).

Inscrição não ganha ingresso.

No máximo 5 competidores.

Performances de no máximo 3 minutos e 30 segundos

Sábado (24) tem festa da SAUT, pra salvar todos vocês de mais um fim de semana entediado. Com diversas atrações, a “edição SOS” – fazendo referência ao Moon Club que está em obras garante muito trap e funk para os amantes dos gêneros que não se aguentam quietos em casa. É a chance de curtir com Los Padres, DJ Belmont, Hemp e o Off Clã com participação especial de Nattan.

Sexta-feira (23) tem o lançamento oficial do show do Calcinha Preta no Bartô, além de sorteio de ingressos para o show que acontece dia 28 de março. Atrações oficiais: Trio Furacão, Markinho Araújo e DJ El Mascarado. Quem tiver de calcinha preta não paga pra entrar a noite toda. Lista vip até as 23h30.

Na Confraria GastroBar, na sexta (23), tem a banda Metal Jacket, às 21h30, e no sábado (24) tem a banda The Roses, às 21h30.

Com a Sexta em dobro do Brazin, você bebe mais! A partir das 16h, muitas promoções de bebidas e Osmir Jackson e Vinicius Rodrigues como atrações ao vivo. Na Rua Maues Melo, 82 – Jardim Primavera (Antigo Seringal Beer).

Na sexta-feira (23), o Studio Beer será palco de um show sensacional da banda Shiver, uma das mais promissoras do cenário acreano. Mas não para por aí, antes do show principal, tem a presença especial dos Alquimistas, uma banda que promete agitar a galera com seu som único e contagiante.

Nada mais tradicional do que o sextou no Bar Municipal. Então, reúne os amigos e vem curtir a noite com a gente, com muita música ao vivo e cerveja gelada!

A Elite Conveniência está pronta para receber todos para uma sexta-feira cheia de animação. Com sertanejo de excelência e aquela cervejinha trincando! Começa a partir das 19h com Jhon Ferraz. Na Avenida Nações Unidas, 23 – Bosque.

No Tardezinha, o “Pagode na Sexta” traz muita promoção de bebidas e atrações ao vivo com Banda Groove e Rodrigo Damasceno na sexta-feira (23).