PF pede ao STF inquérito contra Nikolas por chamar Lula de “ladrão”

Em 20 de novembro, Lula encaminhou ao Ministério da Justiça um link com o vídeo do discurso do deputado bolsonarista, publicado pelo Metrópoles no X (antigo Twitter), e pediu a investigação contra o parlamentar.

O Código Penal prevê que, quando suposto crime de injúria é cometido contra o presidente da República, cabe ao ministério solicitar apuração. O pedido foi encaminhado no início de janeiro ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, por Ricardo Cappelli, ex-secretário-executivo da pasta, que substituía o então ministro, Flávio Dino.

Nesta quarta-feira (7/2), o delegado da PF Fabio Fajngold enviou o pedido de abertura do inquérito ao STF, ao qual cabe autorizar a investigação. Para a PF, o ataque de Nikolas Ferreira a Lula não envolve imunidade parlamentar. Fajngold pediu prazo inicial de 60 dias para a investigação e citou como diligência inicial colher o depoimento de Nikolas.

A petição da PF será analisada pelo ministro Luiz Fux.