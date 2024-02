Polícia apreende droga avaliada em R$ 400 mil em casa abandonada no interior do Acre

Uma denúncia levou a Polícia Militar do Acre a apreender 23 kg de drogas em uma propriedade abandonada no Ramal da Professora, no km 20, da Rodovia AC-10, em Porto Acre.

A Polícia foi alertada que dois carros estariam no ramal suspeitos de roubo de gado. No primeiro momento, os agentes encontraram uma caminhonete e dois homens dentro. Mais a frente, a guarnição achou outro carro, desta vez atolado. A equipe não encontrou nada de ilícito com os homens.

Na abordagem, questionados sobre o que faziam no ramal, o trio respondeu que iriam comprar gado para vender na Bolívia, em seguida, os policiais liberaram os suspeitos. Após uma hora, os policiais retornaram ao ramal para averiguar se os homens tinham voltado ao local.

Os homens não foram encontrados.Porém, os moradores indicaram uma fazenda abandonada onde os suspeitos teriam passado a noite anterior. Os policiais entraram no lugar e fizeram buscas. Em uma área de mata na propriedade, a guarnição encontrou uma balança de precisão e as drogas, já embaladas.

A Polícia informou que a droga está avaliada em R$ 400 mil. A droga foi encaminhada à Delegacia deu Repressão ao Narcotráfico (DENARC) , que passa a investigar o caso.