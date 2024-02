Prefeitura vai investir R$ 276 milhões em obras só em 2024, anuncia secretário de Bocalom

O secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Rio Branco, Cid Ferreira, foi um dos entrevistados da transmissão ao vivo do ContilNet, Sans Filmes e da TV Rio Branco no Carnaval da Praça da Revolução, nesta segunda-feira (12).

Na entrevista, o secretário anunciou que a gestão municipal deve investir em 2024 cerca de R$ 276 milhões em obras na capital. “Esse valor é composto de emendas parlamentares. Várias delas já estão em execução, outras já estão em licitação e outras nós estamos aguardando a aprovação do Ministério, em Brasília”, explicou.

Além disso, há ainda as contrapartidas, aqueles valores onde a Prefeitura também aplica, em recursos próprios, para o avanço das obras. “A Prefeitura vai ter em torno de R$ 97 milhões para participar dessas obras. São muitas obras. Só com o Asfalta Rio Branco a Prefeitura está entrando com R$ 50 milhões”.

Entre essas obras, Cid citou as mais importantes em que a Prefeitura deve participar ativamente com recursos próprios. É o caso do Elevado da Dias Martins, a Ponte da Judia e o Prédio do RBPrev. “São recursos que a população paga os seus tributos e recebe em forma de obra. É uma satisfação muito grande para uma gestão tratar com zelo os recursos dos impostos”.

De olho na obra

Ainda em 2023 a Prefeitura de Rio Branco lançou o portal ‘De olho na obra’, uma medida inovadora que permite que o cidadão possa acompanhar o andamento de todas as obras da gestão municipal, em tempo real, 24h por dia, por meio de videomonitoramento.

Isso significa que o cidadão poderá acompanhar ao vivo o andamento das obras mais impactantes em execução na capital acreana. “É mais um mecanismo de transparência uma vez que nossa gestão nada tem a esconder e o que queremos. O cidadão que mora no Conjunto Universitário e que não tem tempo de vir à Vila Acre, poderá, sim, acompanhar o trabalho da nossa gestão assim mesmo. Basta acessar o Portal da Prefeitura e a seção De Olho na Obra”, disse Bocalom.

