Rio Acre pode chegar aos 16 metros nas próximas 48 horas, prevê Defesa Civil de Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) em entrevista coletiva na manhã deste sábado (24) expôs os últimos dados acerca da situação atual do Rio Acre. Segundo os dados mais recentes, às 9h, o nível do rio atingiu a marca de 14,81 metros.

De acordo com o prefeito, as notícias não são nada animadoras, pois a previsão da Defesa Civil é de que o rio possa alcançar os 16 metros nas próximas 48 horas. “O que está nos preocupando agora realmente é o Rio Acre, devido às fortes chuvas nas cabeceiras, tá descendo muita água e ele poderá chegar aos 16 metros nas próximas 48 horas, segundo informações da Defesa Civil. Tudo isso é muito preocupante”, ressaltou.

Mais de 270 pessoas atingidas pelas águas dos igarapés e do Rio Acre estão em abrigos preparados pela prefeitura, distribuídos em cinco escolas na capital acreana. Com o aumento do nível do Rio Acre, esse número pode aumentar ainda mais, explica o líder do Executivo Municipal.

“O que a gente sabe é que muitos bairros já foram atingidos, e se a cota chegar aos 16 metros, esse número vai crescer. Serão mais de 40 bairros afetados e milhares de famílias atingidas. E é para isso que temos que estar preparados”, afirmou o prefeito.