Rio Acre ultrapassa cota de transbordo em Brasiléia e Epitaciolândia; água já invade ruas

O Rio Acre continua subindo nas cidades da fronteira. Na medição realizada às 10h30 deste sábado (25), o manancial registrou a marca de 11,92 metros em Brasiléia e Epitaciolândia.

Nos municípios, o rio já está a 52 centímetros acima da cota de transbordamento, que é de 11,40. Com isso, pelo menos seis ruas já foram atingidas pelas águas, só em Brasiléia.

Na cidade, a prefeitura, em parceria com a Defesa Civil e demais secretarias já atuam na retirada das famílias atingidas pelas águas do Rio Acre, levando-as para abrigos seguros. Já em Epitaciolândia, cinco abrigos foram montados para receber as famílias atingidas pelas águas.

Em Assis Brasil, o Rio Acre apresentou uma leve vazante na quinta-feira (23), mas em seguida, voltou a subir. Com isso, o o prefeito proibiu o retorno de moradores às suas casas. Na medição das 21h, o afluente estava em 11,73 metros.