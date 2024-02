Rio Juruá segue subindo e deve alcançar a cota de transbordamento nas próximas 24 horas

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul continua subindo e se aproxima cada vez mais da cota de transbordamento no município. Na última medição feita pela Defesa Civil, ao meio dia desta segunda-feira (26), o manancial atingiu a marca de 12,42 metros.

No município, a cota de transbordamento é de 13 metros, e a previsão é que o Rio Juruá alcance essa marca até a próxima terça-feira (27). Ainda não há famílias desalojadas.

Com a previsão de continuidade da elevação do manancial, a prefeitura de Cruzeiro do Sul já está com todas as equipes de prontidão para dar suporte às famílias que possam ser atingidas pelas águas do rio.

Ao todo, cinco escolas já estão preparadas para receber as pessoas em caso de necessidade. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros realiza o monitoramento da situação.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que menos famílias sejam atingidas pelas águas do rio neste ano, já que um trabalho de elevação de 100 residências localizadas em áreas de risco foi realizado entre 2023 e 2024.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Josadac Ibernon, alertou sobre a possibilidade de ocorrências com animais perigosos neste período.

“Então, essas áreas que antes eram terra firme, com certeza eram abrigos de animais, de serpentes, de escorpiões, de aranha, que acabam ali procurando abrigos no interior da residência. Então, a gente orienta as pessoas que fiquem bastante atentos, principalmente quem tem criança em casa”, ressaltou.