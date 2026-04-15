Cruzeiro do Sul usa 23 toneladas de asfalto e avança com tapa-buracos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação utilizou na manhã desta quarta-feira, 15, nos bairros da cidade,23 toneladas de asfalto em operação tapa-buracos nas vias. Também autuou na reposição de dispositivo de drenagem no Bairro da Cobal.

O tapa-buracos aconteceu na Avenida São Paulo, seguindo para o Bairro do Formoso e outros pontos da cidade. No Bairro da Cobal outra equipe atua na reconstrução e ampliação de um dispositivo de drenagem para melhorar o escoamento de água, com a construção de uma caixa mais ampla e a colocação de bueiros.

O Departamento de Limpeza Pública segue com os serviços de roçagem e retirada de entulhos nos bairros da cidade.

De acordo com o Secretário de Obras, Carlos Alves, o trabalho de melhorias de infraestrutura do município é ampliado à medida que as chuvas diminuem.

“São 23 toneladas de asfalto usadas só no período da manhã. O prefeito Zequinha tem nos dado o suporte necessário para que possamos executar as melhorias de infraestrutura para nossa população”, disse Alves.